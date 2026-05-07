Эксперт назвал самые уязвимые перед солнцем части автомобиля

Солнечные лучи негативно влияют на пластик салона и лакокрасочное покрытие автомобиля, рассказал «Ленте.ру» директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров.

Эксперт пояснил, что экстремальный нагрев в первую очередь повреждает внутренние пластиковые элементы: они могут потрескаться, изменить цвет или выгореть. Хотя на технические характеристики это не влияет, при продаже автомобиля такие дефекты становятся лишним поводом для снижения цены.

Петров добавил, что регулярная стоянка под прямыми лучами вредит и внешнему виду: лак теряет блеск, поверхность становится матовой, а на темных машинах появляется сероватый налет. Товарный вид при этом ухудшается, хотя ходовые свойства сохраняются.