Российский турбизнес зафиксировал рост спроса на путешествия в бархатный сезон на 20–30% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику. Как отмечает издание, основным драйвером спроса выступили международные направления. Арутюнов подчеркнул, что туристы чаще выбирают для отпуска страны, куда доступны прямые перелеты из России.

«В бархатный сезон топовым направлением среди зарубежных остается Турция. Сейчас там жара около 40 градусов, те, кто любит погоду чуть прохладнее, но при этом теплое море, едут в эту страну в сентябре. Также популярна все география прямых рейсов. Мальдивы хороши в любое время года. Есть еще Вьетнам и Бали. Из неожиданных вариантов - Япония. Многие специально едут туда посмотреть на осенние клены, раскрашенные в разные цвета. Доступны прямые рейсы и в Северную Корею. Там построили курорт, первая группа туристов улетела буквально неделю назад. Активнейшим образом стал лидировать Китай. Сейчас страна – лидер по числу аэропортов, куда летают прямые рейсы из России. Прямой перелет доступен и на Хайнань в Южной части Китая, там много гостиниц хорошего уровня, красивая субтропическая природа. Также в бархатный сезон едут на кавказские горы, на Каспий и на наш юг, в Сочи и Геленджик», - рассказал он.