Глава Евросовета заявил о подготовке к переговорам с РФ по Украине

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине, сообщает Financial Times.

Кошта пояснил, что проводит консультации с руководителями 27 государств-членов ЕС для выработки оптимального формата будущего диалога, который может начаться при наступлении подходящего момента. При этом он отметил, что российская сторона пока не подает сигналов о готовности к контактам с Брюсселем.

Зеленский поручил Умерову активизировать дипломатические переговоры с США

Глава Европейского совета также указал, что Евросоюз не планирует вмешиваться в переговорный процесс между США, Россией и Украиной. Брюссель занимает выжидательную позицию, не стремясь навязывать свои условия участникам трехстороннего формата.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет войска из подконтрольной ему части Донбасса, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры