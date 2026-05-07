Глава Евросовета заявил о подготовке к переговорам с РФ по Украине
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине, сообщает Financial Times.
Кошта пояснил, что проводит консультации с руководителями 27 государств-членов ЕС для выработки оптимального формата будущего диалога, который может начаться при наступлении подходящего момента. При этом он отметил, что российская сторона пока не подает сигналов о готовности к контактам с Брюсселем.
Глава Европейского совета также указал, что Евросоюз не планирует вмешиваться в переговорный процесс между США, Россией и Украиной. Брюссель занимает выжидательную позицию, не стремясь навязывать свои условия участникам трехстороннего формата.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает нецелесообразным продолжение трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России до тех пор, пока Киев не выведет войска из подконтрольной ему части Донбасса, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
