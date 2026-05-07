В Элисте мужчина с ножом напал на священника в храме
В Казанском кафедральном соборе Элисты неизвестный с ножом совершил нападение на священника, который получил ранение.
Пострадавшим оказался протоиерей Анатолий Скляров, который получил ранение руки. Медики оказали ему необходимую помощь, его состояние не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе Элистинской и Калмыцкой епархии Русской Православной Церкви.
По данным епархии, злоумышленник страдает психическим заболеванием. Правоохранительные органы задержали нападавшего на месте происшествия.
Ранее напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Элисте мужчина с ножом напал на священника в храме
- Трамп дал ЕС время до 4 июля для отмены пошлин на товары из США
- В Финляндии умерла последняя женщина, рожденная при Российской империи
- Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими БПЛА
- Эксперт назвал самые уязвимые перед солнцем части автомобиля
- На неделю без шика: Сколько стоит съездить в Европу из России
- Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для ЗАЭС
- Экс-замглавы Минфина выступил против излишней господдержки бизнеса
- Директор Вани Дмитриенко опровергла обвинения в сокращении концерта в Волгограде
- ПВО сбили более сотни БПЛА над 12 регионами России за четыре часа