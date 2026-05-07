В Элисте мужчина с ножом напал на священника в храме

В Казанском кафедральном соборе Элисты неизвестный с ножом совершил нападение на священника, который получил ранение.

Пострадавшим оказался протоиерей Анатолий Скляров, который получил ранение руки. Медики оказали ему необходимую помощь, его состояние не вызывает опасений, сообщили в пресс-службе Элистинской и Калмыцкой епархии Русской Православной Церкви.

В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников

По данным епархии, злоумышленник страдает психическим заболеванием. Правоохранительные органы задержали нападавшего на месте происшествия.

Ранее напавшему на свердловского губернатора Паслера оренбуржцу сократили срок ареста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
