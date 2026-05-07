Трамп дал ЕС время до 4 июля для отмены пошлин на товары из США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился предоставить Евросоюзу время до 4 июля для выполнения обязательств по отмене пошлин на американскую продукцию. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social после беседы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Трамп подчеркнул, что в ходе переговоров было зафиксировано обещание европейской стороны обнулить тарифы в рамках достигнутой договоренности. В случае невыполнения этого условия Вашингтон оставляет за собой право немедленно повысить пошлины на европейские товары до значительно более высоких уровней.