В Финляндии умерла последняя женщина, рожденная при Российской империи

Последняя женщина, рожденная в период нахождения Финляндии в составе Российской империи, скончалась в возрасте 108 лет, сообщает «Профиль».

Виено Нурмилаукас, старейшая жительница Финляндии, скончалась12 апреля. Она родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском буквально за несколько недель до провозглашения независимости страны.

Информацию о смерти подтвердил сын покойной Юкка Нурмилаукас. Женщина последние годы жизни проживала в селе Савитайпале на юго-востоке Финляндии.

Теперь титул старейшей жительницы страны перешел к Эйле Хукканен, родившейся 28 декабря 1917 года.

Ранее в Петербурге умерла 104-летняя звезда TikTok Нина Сахарнова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
