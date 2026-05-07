Директор Вани Дмитриенко опровергла обвинения в сокращении концерта в Волгограде

По словам Щербинской, выступление прошло в соответствии со стандартным хронометражем сольной программы артиста. Представитель певца подчеркнула, что количество песен в сет‑листе не закреплено жёстко — оно может варьироваться в зависимости от города, площадки, технических условий и актуальной концертной программы.



Фанатка в соцсетях утверждала, что было заявлено 25 песен, но артист не исполнил семь треков и начал торопиться уже на трети выступления. Директор объяснила, что претензии связаны в основном с отсутствием конкретных композиций — например, «Мелом» и «Вечно молодым». Эти песни давно не входят в текущий репертуар Вани Дмитриенко.



Щербинская отметила, что поклонники действительно могут расстраиваться, не услышав любимых треков вживую, однако все композиции доступны на музыкальных платформах. Она также подчеркнула, что концерт прошёл в полном объёме, без сокращения программы, а массовых жалоб от зрителей не поступало.

Половина проданных билетов за три месяца до концерта Вани Дмитриенко в «Лужниках» предвещает аншлаг, а динамика его карьеры вызывает уважение, рассказал ранее НСН глава музыкального лейбла «Navigator Records» Алексей Козин. Однако, за громкими релизами в медиа стоит рукотворный солдаут и незамысловатый расчет.

