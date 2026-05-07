Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими БПЛА
Официальная Рига выразила протест России после того, как в небе над страной были замечены беспилотники. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему соответствующую ноту, сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе беседы российскому дипломату указали, что украинский кризис повышает вероятность инцидентов в сфере безопасности для всего региона. Было заявлено, что власти Латвии не санкционировали использование своего воздушного пространства для атак беспилотников на объекты в России.
Также МИД Латвии осудил заявление Минобороны России о возможности нанесения ответных ударов по Киеву 9 мая в случае срыва перемирия или атак со стороны Украины.
Ранее один, предположительно, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
