Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими БПЛА

Официальная Рига выразила протест России после того, как в небе над страной были замечены беспилотники. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и вручил ему соответствующую ноту, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе беседы российскому дипломату указали, что украинский кризис повышает вероятность инцидентов в сфере безопасности для всего региона. Было заявлено, что власти Латвии не санкционировали использование своего воздушного пространства для атак беспилотников на объекты в России.