«Может, в отдельных случаях такая поддержка и важна, но широкая поддержка государством большого количества компаний вредит, потому что, если кто-то не справляется, он должен уходить. Это вопрос меры. Когда началась спецоперация, была небольшая боязнь того, что может остановиться промышленность. Тогда были приняты решения о достаточно массированном субсидировании ставок по довольно большому кругу деятельности. Бюджет тратил на это несколько триллионов рублей, что очень много, сейчас это уже пора сокращать», — сказал Вьюгин.

Собеседник НСН спрогнозировал дальнейшее сокращение господдержки.

«Все равно мы в этом году, скорее всего, пройдем стадию существенной паузы экономического роста, естественно, исключительно в интересах будущего роста. Я так понимаю, что примерно так и планируется, но публично об этом не говорят. В перспективе государственная поддержка будет сокращаться», — подытожил он.

Ранее Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов (АККОР), объединяющая фермеров из 65 регионов России, обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

