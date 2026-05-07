Экс-замглавы Минфина выступил против излишней господдержки бизнеса
В перспективе государственная поддержка предпринимателей будет сокращаться, сказал НСН Олег Вьюгин.
Поддержка государством большого количества предпринимателей вредна, если бизнес не справляется, он должен уйти с рынка. Об этом НСН заявил бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
В I квартале 2026 года господдержку получили почти 92,9 тысячи бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%, сообщило издание «Известия». Вьюгин указал на вред излишней поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства.
«Может, в отдельных случаях такая поддержка и важна, но широкая поддержка государством большого количества компаний вредит, потому что, если кто-то не справляется, он должен уходить. Это вопрос меры. Когда началась спецоперация, была небольшая боязнь того, что может остановиться промышленность. Тогда были приняты решения о достаточно массированном субсидировании ставок по довольно большому кругу деятельности. Бюджет тратил на это несколько триллионов рублей, что очень много, сейчас это уже пора сокращать», — сказал Вьюгин.
Собеседник НСН спрогнозировал дальнейшее сокращение господдержки.
«Все равно мы в этом году, скорее всего, пройдем стадию существенной паузы экономического роста, естественно, исключительно в интересах будущего роста. Я так понимаю, что примерно так и планируется, но публично об этом не говорят. В перспективе государственная поддержка будет сокращаться», — подытожил он.
Ранее Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов (АККОР), объединяющая фермеров из 65 регионов России, обратилась в кабмин, Минсельхоз, Госдуму и Совфед с просьбой о срочной господдержке. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
