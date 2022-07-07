Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне

Согласно данным, в июне в столицу съездили почти 15% пользователей. При этом каждый двадцатый бронировал свой визит в Санкт-Петербург. Примечательно, что интерес к автобусным путешествиям в Москву за год снизился на 5%, а в Петербург, наоборот, вырос на 20%. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону: популярность города увеличилась на 45%.

Ранее исследовательский центр портала Superjob провел опрос, согласно которому 35% респондентов заявили, что у них нет денег на отпуск, отмечает «Свободная пресса». Между тем президент Cоюза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы для летних путешествий с животными на автомобиле.

