Жители Турции призвали к отставке правительства из-за рекордного падения курса лиры
В Турции жители Стамбула и Анкары вышли на массовые митинги после рекордного падения курса лиры, передает телеканал Halk TV.
На кадрах были показаны толпы людей, которые выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку правительство Реджепа Тайипа Эрдогана. Также люди требовали отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Демонстрантов разгоняли сотрудники правоохранительных органов.
Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры.
Обесценивание национальной валюты происходит из-за давления Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.
Напомним, в октябре турецкий антимонопольный орган наказал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены.
Общая сумма штрафа составила 2,6 миллиарда турецких лир ($276 млн). Большую часть заплатит сеть BIM Birlesik Magazalar AS - 958 миллионов лир.
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