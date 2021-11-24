Жители Турции призвали к отставке правительства из-за рекордного падения курса лиры

На кадрах были показаны толпы людей, которые выкрикивали лозунги с требованием отправить в отставку правительство Реджепа Тайипа Эрдогана. Также люди требовали отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Демонстрантов разгоняли сотрудники правоохранительных органов.



Курс турецкой лиры к доллару обвалился 23 ноября. За доллар давали 12,48 лиры.

Обесценивание национальной валюты происходит из-за давления Эрдогана на Национальный банк. Как считает президент, снижение ключевой ставки с 16 до 15 процентов поможет борьбе с инфляцией, которая достигла 20 процентов.

Напомним, в октябре турецкий антимонопольный орган наказал пять ведущих сетей супермаркетов страны за высокие цены.

Общая сумма штрафа составила 2,6 миллиарда турецких лир ($276 млн). Большую часть заплатит сеть BIM Birlesik Magazalar AS - 958 миллионов лир.

