Турецкая лира вновь побила антирекорд

Курс турецкой лиры к доллару вновь приближается к антирекорду, сообщают СМИ.

По данным торгов, она в очередной раз достигла исторического минимума: 13,83 лиры за один доллар.

В начале 2021 года курс валют в стране был 7,4 лиры за один доллар. В течение 11 месяцев она упала почти на 50%.

23 ноября лира снизилась на 16%, что на тот момент стало максимальным отрицательным показателем за последние 20 лет. Резкое падение было связано с тем, что 18 ноября Центральный банк Турции принял решение о снижении учетной ставки с 16 до 15%. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил за сокращение учетной ставки, пообещав, что это приведет к снижению инфляции.