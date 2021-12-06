Турецкая лира вновь побила антирекорд
Курс турецкой лиры к доллару вновь приближается к антирекорду, сообщают СМИ.
По данным торгов, она в очередной раз достигла исторического минимума: 13,83 лиры за один доллар.
В начале 2021 года курс валют в стране был 7,4 лиры за один доллар. В течение 11 месяцев она упала почти на 50%.
23 ноября лира снизилась на 16%, что на тот момент стало максимальным отрицательным показателем за последние 20 лет. Резкое падение было связано с тем, что 18 ноября Центральный банк Турции принял решение о снижении учетной ставки с 16 до 15%. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил за сокращение учетной ставки, пообещав, что это приведет к снижению инфляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Турецкая лира вновь побила антирекорд
- «Омикрон против омикрона»: Россиянин подал в суд на ВОЗ из-за названия штамма
- СМИ: Задержанного в Москве бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из России
- Зеленский: Армия Украины способна сломать любые захватнические планы врага
- Росавиация расследует инцидент с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск
- Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров
- Индия и Россия подписали ряд соглашений о военном сотрудничестве
- Черногория ужесточила правила въезда для туристов из-за COVID-19
- Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов
- Производители предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru