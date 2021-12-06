Турецкая лира вновь побила антирекорд

Курс турецкой лиры к доллару вновь приближается к антирекорду, сообщают СМИ.

По данным торгов, она в очередной раз достигла исторического минимума: 13,83 лиры за один доллар.

В начале 2021 года курс валют в стране был 7,4 лиры за один доллар. В течение 11 месяцев она упала почти на 50%.

23 ноября лира снизилась на 16%, что на тот момент стало максимальным отрицательным показателем за последние 20 лет. Резкое падение было связано с тем, что 18 ноября Центральный банк Турции принял решение о снижении учетной ставки с 16 до 15%. После этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил за сокращение учетной ставки, пообещав, что это приведет к снижению инфляции.

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На фоне обвала лиры в Турции начались протесты. В Стамбуле было задержано более 40 человек. Сам Эрдоган обвинил в экономических проблемах страны «внешние силы».

Ранее президент Турецкой Республики сменил главу Минфина страны из-за падения курса лиры, сообщает RT.

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