«Пылают огнем»: В какой город Японии лучше ехать на осеннее цветение кленов
Россияне чаще всего ездят на цветение кленов в Токио, Киото, Осаку, Кавагучико, рассказал НСН Андрей Подколзин.
Чтобы посмотреть легендарное цветение красных кленов в Японии, россиянам лучше бронировать туры с заездами в конце ноября-начале декабря, рассказал НСН руководитель PR-отдела туроператора «ITM Group», входящего в состав Российский союз туроператоров, Андрей Подколзин.
В Москве люди выстроились в огромную очередь в визовый центр Японии в Грохольском переулке. Повышенный спрос на поездку в Японию связан с сезонным фактором, поскольку сейчас в островной стране начался сезон Момидзи — любования осенними листьями. Подколзин отметил, что россияне чаще всего посещают Токио, Киото, Осаку, Кавагучико.
«Несмотря на разрозненную информацию о начале сезона красных клёнов в конце сентября, исходя из нашего опыта организаций путешествий и детального анализа запросов туристов, мы советуем бронировать туры на момидзи (любование кленами) с заездами в конце ноября-начале декабря, чтобы в полной мере насладиться красотой осенней природы. Топ спроса локаций в турах по Стране Восходящего Солнца мы обычно включаем в программу наших нестандартных маршрутов — авторских туров проекта ITM club для продвинутых путешественников. В первую очередь, это Токио, Киото, Нара, Удзи, Осака, Кавагучико», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал о различиях осени в регионах Японии.
«Однако осень в Японии — настолько волшебное время, когда природа загорается яркими красками, что путешествие в любой город будет незабываемым. В Токио кленовые листья отражают золото и багрянц, а парки превращаются в живописные картины. В Уэно и Синдзюку Гёэн аллеи словно пылают огнем, а мягкий свет солнца создает особую атмосферу. Прогулки по старинным улочкам Асакусы с фонарями, ароматами чая и мандзю дарят незабываемые впечатления. Район Омотэсандо радует современной архитектурой на фоне золотой листвы - вечером город загорается миллионами огней, сливая прошлое и будущее в удивительной гармонии», - заключил эксперт.
