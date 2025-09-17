В Москве люди выстроились в огромную очередь в визовый центр Японии в Грохольском переулке. Повышенный спрос на поездку в Японию связан с сезонным фактором, поскольку сейчас в островной стране начался сезон Момидзи — любования осенними листьями. Подколзин отметил, что россияне чаще всего посещают Токио, Киото, Осаку, Кавагучико.

«Несмотря на разрозненную информацию о начале сезона красных клёнов в конце сентября, исходя из нашего опыта организаций путешествий и детального анализа запросов туристов, мы советуем бронировать туры на момидзи (любование кленами) с заездами в конце ноября-начале декабря, чтобы в полной мере насладиться красотой осенней природы. Топ спроса локаций в турах по Стране Восходящего Солнца мы обычно включаем в программу наших нестандартных маршрутов — авторских туров проекта ITM club для продвинутых путешественников. В первую очередь, это Токио, Киото, Нара, Удзи, Осака, Кавагучико», - сказал собеседник НСН.