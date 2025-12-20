Шер и Уитни Хьюстон получат Grammy за жизненные достижения
Певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также рок-музыкант Пол Саймон станут обладателями специальной премии Grammy за достижения в области музыкального искусства. Об этом сообщила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.
Награду также вручат гитаристу Карлосу Сантане, вокалистке Чаке Хан, композитору и мультиинструменталисту Фела Кути. В академии подчеркнули, что музыканты, которым присудили премию, в течение десятилетий создавали неповторимые композиции, которые объединяли поколения слушателей по всей планете.
Вручение награды пройдет 31 января следующего года. Основная церемония Grammy состоится 1 февраля.
