Шер и Уитни Хьюстон получат Grammy за жизненные достижения

Певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также рок-музыкант Пол Саймон станут обладателями специальной премии Grammy за достижения в области музыкального искусства. Об этом сообщила Национальная академия искусства и науки звукозаписи США.

Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»

Награду также вручат гитаристу Карлосу Сантане, вокалистке Чаке Хан, композитору и мультиинструменталисту Фела Кути. В академии подчеркнули, что музыканты, которым присудили премию, в течение десятилетий создавали неповторимые композиции, которые объединяли поколения слушателей по всей планете.

Вручение награды пройдет 31 января следующего года. Основная церемония Grammy состоится 1 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПремияМузыкаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры