«Алтай, Байкал, Камчатка»: Нехватка номерного фонда тормозит внутренний туризм в России

«Проблема развития туризма в России – нехватка номерного фонда и недостаток свободных земель с инфраструктурой. Байкал и Алтай хорошо бы росли, но там гигантская проблема – негде жить. Там три-четыре отеля и все. Вот что мы видим сейчас на Алтае – люди хотят возводить там объекты, а электроэнергии не хватает. Если в Сочи, Питере, Москве с этим проблем нет, то Алтай и Байкал нуждаются в объектах размещения. На Камчатке тоже с этим проблема, там есть, например, рыболовные базы с огромной территорией, но одновременно они могут принять до 25 человек. Это кроме смеха ничего не вызывает. Это то, что тормозит развитие внутреннего туризма в России», - отметил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в пресс-центре НСН, что стоимость на авиабилеты в августе ежегодно возрастает от 20 до 53%, что связано в первую очередь с высоким спросом.

