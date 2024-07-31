«Алтай, Байкал, Камчатка»: Нехватка номерного фонда тормозит внутренний туризм в России
На Байкале и Алтае очень мало комфортабельных отелей, людям негде проводить отдых, заявил в пресс-центре НСН Алексан Мкртчян.
Внутренний туризм в России сильно тормозит отсутствие качественной инфраструктуры и нехватка номерного фонда, например, в таких востребованных местах, как Байкал и Алтай. Об этом заявил в пресс-центре НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«Проблема развития туризма в России – нехватка номерного фонда и недостаток свободных земель с инфраструктурой. Байкал и Алтай хорошо бы росли, но там гигантская проблема – негде жить. Там три-четыре отеля и все. Вот что мы видим сейчас на Алтае – люди хотят возводить там объекты, а электроэнергии не хватает. Если в Сочи, Питере, Москве с этим проблем нет, то Алтай и Байкал нуждаются в объектах размещения. На Камчатке тоже с этим проблема, там есть, например, рыболовные базы с огромной территорией, но одновременно они могут принять до 25 человек. Это кроме смеха ничего не вызывает. Это то, что тормозит развитие внутреннего туризма в России», - отметил он.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал в пресс-центре НСН, что стоимость на авиабилеты в августе ежегодно возрастает от 20 до 53%, что связано в первую очередь с высоким спросом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru