Эксперт: Национальный центр «Россия» поддержит курс на патриотизм в обществе

Национальный центр «Россия» — продолжение прошедшей на ВДНХ выставки-форума «Россия», которую посетили свыше 18,5 млн человек, — появится в Москве по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что осмотрел экспозицию Национального центра «Россия» в павильоне №7 Экспоцентра с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Собянин и Кириенко обсудили концепцию будущего выставочного пространства.

Площадь нового выставочного центра составит примерно 205 тысяч квадратных метров. Здесь появятся площадки для делового общения, конгресс-центр, молодежный креативный кластер, медиацентр, концертный зал с трансформируемыми местами, выставки и фуд-корты.

Форма здания будет ассоциироваться и с бескрайними снежными просторами России, и с ее природным ландшафтом, а мультимедийный фасад будет изменяться под различные события.

Ожидается, что реализация проекта завершится в 2029 году. На месте будущего выставочного центра ведутся инженерные и подготовительные работы. Часть зданий Экспоцентра будет сохранена.

Как отметила председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк, и сами россияне, и приезжие, и иммигранты все больше интересуются темой патриотизма. По ее словам, указ президента о создании постоянной экспозиции (в Экспоцентре изначально была временная выставка) абсолютно рационален и современен. Реализация проекта потребует быстрых и эффективных мер поддержки, подчеркнула Вовк, указав на то, что Экспоцентр на Красной Пресне идеально подходит как площадка для подобной экспозиции. «Здесь проходят крупнейшие международные выставки, место известно широкой аудитории и удобно расположено в центре города. Это позволяет посещать экспозицию как гостям столицы, так и ее жителям», — заявила она.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации земельного участка в Даниловском районе.

«Город заключил с правообладателем договор о реорганизации участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного административного округа. В настоящее время там находится устаревшее офисное здание. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий собственник планирует построить на его месте отвечающий современным требованиям бизнес-центр. Вложения в развитие площадки оцениваются в 14,93 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 680 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

