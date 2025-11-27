Психолог объяснила, почему молодежь выбирает путешествия в одиночку
Страхи путешествия в одиночестве связаны с устаревшими стереотипами старшего поколения, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Поколение молодых выбирает путешествия в одиночку как форму цифрового детокса, и это говорит не о безрассудстве, а о формой личной ответственности и развития, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
За последние десять лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло на 30% и по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек, пишут «Известия».
Традиционный взгляд, что путешествие в одиночку — это минус, часто основан на нескольких стереотипах.
«Для многих людей одиночество равно скуке, тоске и изоляции. Однако психология различает одиночество вынужденное, когда человек страдает от отсутствия связи, и осознанный выбор побыть наедине с собой. Для зумеров, выросших в эпоху цифрового шума и соцсетей, ценность тишины и уединения стала особенно высока. Путешествие в одиночку — это форма цифрового детокса и возможность услышать себя», - пояснила Каталина.
Также негативное представление о соло-туризме обусловлено тем, что это небезопасно, но это такое же устаревшее мнение о том, что девушка не должна путешествовать одна.
«Риски есть всегда, но этот аргумент часто используется для ограничения свободы, особенно женщин. То, что молодые люди (и девушки в частности) осознанно идут на просчитанный риск, планируют маршрут и полагаются на себя, говорит скорее о росте личной ответственности, а не безрассудства. Таким образом, считать соло-путешествия минусом — значит проецировать свои страхи и устаревшие установки на новое поколение», - заявила специалист.
Соло-путешествие в одиночку предоставляет человеку свободу. Это добровольный и контролируемый выход из зоны комфорта, что становится лучшим способом личностного развития.
«Не нужно ни с кем договариваться, подстраиваться под чужие интересы, жертвовать своими желаниями. Вы встаете, когда хотите, идете туда, куда хотите, и останавливаетесь, когда устали. Без необходимости постоянно коммуницировать с попутчиком, человек глубже погружается в атмосферу места, в свои ощущения, в наблюдение за деталями. Когда вы один находите дорогу, решаете проблему с бронированием, знакомитесь с новыми людьми или просто переживаете момент растерянности, ваша вера в себя укрепляется. Вы на практике доказываете себе: "Я могу". Зумерам комфортно с самими собой, он не нуждается в постоянном внешнем подтверждении своей значимости через компанию. Такой человек хочет познавать мир напрямую, а не через призму восприятия друзей или семьи», - полагает Каталина.
Ранее психолог Полина Токарева объяснила НСН, почему зумерам проще путешествовать в одиночестве.
