Поколение молодых выбирает путешествия в одиночку как форму цифрового детокса, и это говорит не о безрассудстве, а о формой личной ответственности и развития, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

За последние десять лет число туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку, выросло на 30% и по итогам 2025 года может приблизиться к 10 млн человек, пишут «Известия».

Традиционный взгляд, что путешествие в одиночку — это минус, часто основан на нескольких стереотипах.

«Для многих людей одиночество равно скуке, тоске и изоляции. Однако психология различает одиночество вынужденное, когда человек страдает от отсутствия связи, и осознанный выбор побыть наедине с собой. Для зумеров, выросших в эпоху цифрового шума и соцсетей, ценность тишины и уединения стала особенно высока. Путешествие в одиночку — это форма цифрового детокса и возможность услышать себя», - пояснила Каталина.