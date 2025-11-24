«Зумеры — это поколение, которое не умеет дружить, не представляет свою жизнь без гаджетов с самого детства. Большая часть их жизни — друзья, интересы, хобби, фильмы — проходит в интернете. На реальную жизнь ресурсов не остается, поэтому им тяжело найти какую-то компанию для себя. Идея друзей, коллектива далека от них, им тяжело мириться с особенностями, характерами других людей, поэтому они предпочитают отдыхать в одиночестве. Также зумеры очень ориентированы на себя в карьере, в жизни, у них нет мотивации взаимодействовать с другими людьми. Скажем, у миллениалов абсолютно иной навык общения, они еще со школы учились дружить, заводить знакомства, они не знали, что такое виртуальная реальность и что можно с кем-то знакомиться в соцсетях», — сказала Токарева.

С другой стороны, отметила собеседник НСН, в отдыхе в одиночку ничего плохого нет, а отправляться в путешествие с первым встречным точно не стоит.

«Все зависит от человека. Если кто-то любит отдыхать один, конечно, это здорово. Если с компанией единомышленников — это тоже прекрасно. Но уж точно не стоит ехать с кем попало только ради того, чтобы не быть одному», — добавила психолог.

В заключение Токарева назвала преимущества отдельного отдыха семейных пар.

«Это прекрасно, если между двумя людьми настолько сильное доверие, что они готовы отпустить друг друга отдохнуть поодиночке. Думаю, что многие пары одобряют раздельные отпуска, кроме того, это хорошая возможность сохранить отношения, если пара предпочитает разные виды отдыха. Также не забывайте, что мы живем в кредитное время, и очень часто мужья, которые не заинтересованы в отдыхе на море, спокойно отпускают своих жен одних отдыхать на юг», — подытожила она.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила, что путевку в летний лагерь следует покупать только тогда, когда вы убедились в том, что ваш ребенок хорошо взаимодействует с другими детьми, ему легко заводить новые знакомства и он в случае конфликтной ситуации может отстоять себя.

