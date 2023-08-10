Психолог Наумова рассказала о вреде и пользе курортных романов
О том, какое воздействие на психику оказывает курортный роман рассказала психолог Наталья Наумова, сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, все зависит от самого восприятия человека, если ожидания от курортного романа окажутся завышенными, то последует разочарование.
Вместе с тем, как отметила Наумова, люди старшего возраста чувствуют себя моложе и энергичнее от всплеска внезапных чувств.
«Такие эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», — пояснила психолог.
Специалист предупредила, что важно не фантазировать и не придумывать того, чего не может быть.
Она рассказала, что бывает люди полюбили друг друга, а потом разъехались. При этом один из партнеров хочет продолжать отношения, а другой просто исчезает и не выходит на связь. Это может привести к депрессии и проблемам с психологическим состоянием, так как влюбленный человек чувствует себя обманутым, опустошенным, наказанным.
«Могут возникнуть различные нервные срывы, депрессивное состояние. Ему затем понадобятся долгие месяцы расплаты за мимолетную интрижку», — подчеркнула эксперт.
Ранее психолог посоветовала россиянам начинать подготовку ребенка к школе в пять лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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