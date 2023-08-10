Психолог Наумова рассказала о вреде и пользе курортных романов

Вместе с тем, как отметила Наумова, люди старшего возраста чувствуют себя моложе и энергичнее от всплеска внезапных чувств.

«Такие эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», — пояснила психолог.

Специалист предупредила, что важно не фантазировать и не придумывать того, чего не может быть.

Она рассказала, что бывает люди полюбили друг друга, а потом разъехались. При этом один из партнеров хочет продолжать отношения, а другой просто исчезает и не выходит на связь. Это может привести к депрессии и проблемам с психологическим состоянием, так как влюбленный человек чувствует себя обманутым, опустошенным, наказанным.