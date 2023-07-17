«Учим договариваться»: Как медиаторы могут помочь сохранить мир в семье

В Москве уже пять лет реализуется проект «Медиация в социальной сфере». Медиация – это альтернативный метод урегулирования конфликта с участием третьей (нейтральной) стороны-посредника. Более подробно о том, кто такие медиаторы и какие проблемы они решают, в интервью НСН рассказала заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер.

По ее словам, медиатора можно назвать проводником, помогающим конфликтующим сторонам договориться.

«Медиатор выслушивает обе конфликтующие стороны, пытается ввести их в разговор, чтобы они услышали друг друга и договорились. Важно, чтобы конфликт не развивался, а противоречия были минимизированы. Медиация затрагивает как детско-родительские, так и семейные, межпоколенческие конфликты. Чаще всего к нам обращаются с детско-родительскими конфликтами (64% случаев) и внутрисемейными спорами (33%). Прежде всего мы защищаем права детей, мы не включаемся в ситуацию семьи, если там не нарушаются права ребенка. Если же родители понимают, что их конфликт приводит к нарушению спокойствия и счастья их ребенка, мы готовы помочь», — сказала Бербер.

Собеседница НСН также рассказала, кто может стать медиатором и как их готовят к работе с клиентами.

«Наши специалисты-медиаторы прошли курсы повышения квалификации в Институте дополнительного профессионального образования Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы. Есть специальная программа «Медиация в социальной сфере». Прошедшие переподготовку сотрудники получают соответствующие документы. Всего в наших семейных центрах сегодня работают больше 200 медиаторов разного уровня квалификации: есть и начинающие, и более опытные специалисты. Процесс обучения медиаторов не останавливается, мы постоянно повышаем их квалификацию, проводим дополнительные мероприятия, например, супервизии, раз в месяц собирается клуб проактивных медиаторов, ежегодно проводятся конференции, в которых, в частности, принимают участие представители Минюста России и уполномоченный по правам ребенка», — добавила она.

Замруководителя департамента также пояснила, как обратиться за помощью к медиатору.

«Записаться на консультацию можно через портал “Мой семейный центр”, где есть обратная связь. В течение суток на обращение ответит наш специалист, чтобы пригласить на очную встречу на территории семейного центра, ближайшего к месту жительства. Всего их в Москве 18, адреса есть на портале. На сайте можно также посмотреть фото и прочитать информацию о медиаторе, записаться к понравившемуся специалисту и прийти к нему на встречу. Если это действительно медиативная история, человеку предложат пройти процедуру с конфликтующей стороной», — отметила собеседница НСН.

По словам Бербер, примерно в 70% случаев конфликтующим сторонам удается договориться при помощи медиатора.

«Вместе с тем подчеркну, что это достаточно закрытая история. Мы не разглашаем никакую персональную информацию наших клиентов. Этого нельзя делать и по закону, и исходя из эмоционально-эстетических соображений. Мы лишь получаем от медиаторов информацию, насколько у них получилось урегулировать спорные вопросы. В 70% случаев люди уходят от нас, может, если и не с полностью разрешенным конфликтом, то способными слышать друг друга и готовыми общаться дальше. Всего к нам за пять лет обратилось около 4 тысяч москвичей. Пока это не стало чем-то массовым: кто-то еще не готов к самой процедуре, кто-то не знает о таких возможностях», — указала замглавы департамента.

В заключение собеседница НСН рассказала о таких проектах, как «Школа юных медиаторов», «Семейная медиация» и «Медиация для семей с детьми».

«На базе наших семейных центров в подростковых клубах работают «Школы юных медиаторов» для подростков от 12 до 17 лет, в которых они овладевают набором медитативных технологий и пониманием того, как можно решить конфликт, чтобы он не перерос в ссору. Обучение у нас прошли порядка 750 подростков. Надеюсь, что они применят полученные знания в дальнейшей жизни. Учитывая возрастающий запрос среди родителей юных медиаторов, мы начали внедрять проект «Школа семейной медиации».

Также совместно с Объединением многодетных семей города Москвы мы запустили проект «Медиация для семей с детьми» в 2023 году. В нем уже приняли участие 400 семей. Посредством занятий с медиаторами семьи узнают о технология бесконфликтного общения. В конце интервью отмечу, что в идеале нам бы очень хотелось, чтобы медиация была менее востребована только по одной причине - люди научатся самостоятельно договариваться и слышать друг друга», — подытожила она.

