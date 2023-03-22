Прямых авиарейсов из Петербурга в Тамбов станет больше в два раза

Число прямых авиарейсов по маршруту Санкт-Петербург — Тамбов увеличится с двух до четырех в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

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Это связано с увеличением спроса. Количество рейсов с 27 марта нарастит авиакомпания «Руслайн». Пассажиры смогут отправиться в Петербург или Тамбов на самолетах Bombardier CRJ100/200.

Ранее самолет «Руслайна» второй раз за сутки экстренно сел в Воронеже.

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ФОТО: Официальная страница авиакомпании «Руслайн» во «ВКонтакте»
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