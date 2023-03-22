Прямых авиарейсов из Петербурга в Тамбов станет больше в два раза

Это связано с увеличением спроса. Количество рейсов с 27 марта нарастит авиакомпания «Руслайн». Пассажиры смогут отправиться в Петербург или Тамбов на самолетах Bombardier CRJ100/200.

Ранее самолет «Руслайна» второй раз за сутки экстренно сел в Воронеже.

