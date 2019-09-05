Самолет «Руслайна» второй раз за сутки экстренно сел в Воронеже
5 сентября10:06
Лайнер авиакомпании «Руслайн» второй раз за сутки совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Как сообщает телеканал «360», вскоре после вылета командир экипажа сообщил о проблемах с источником питания и решил вернуться в аэропорт вылета.
Самолет совершил успешную посадку, никто из пассажиров не пострадал. Как отмечает РИА ФАН, накануне этот же самолет совершил экстренную посадку в том же аэропорту из-за проблем с шасси. В обоих случаях лайнер должен был выполнить рейс Воронеж – Санкт-Петербург.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: Официальная страница авиакомпании «Руслайн» во «ВКонтакте»
Горячие новости
- Путин поддержал идею ипотеки под 2% годовых
- Власти Москвы делают шаги по развитию пекарного бизнеса
- В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17
- Скворцова назвала условия введения четырехдневной рабочей недели
- В здание ФСБ в Москве пришла женщина с гранатой