Самолет «Руслайна» второй раз за сутки экстренно сел в Воронеже

Лайнер авиакомпании «Руслайн» второй раз за сутки совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Как сообщает телеканал «360», вскоре после вылета командир экипажа сообщил о проблемах с источником питания и решил вернуться в аэропорт вылета.

Самолет совершил успешную посадку, никто из пассажиров не пострадал. Как отмечает РИА ФАН, накануне этот же самолет совершил экстренную посадку в том же аэропорту из-за проблем с шасси. В обоих случаях лайнер должен был выполнить рейс Воронеж – Санкт-Петербург.

