В аэропорту Сочи застряли пассажиры почти 40 рейсов из-за тумана
Пассажиры почти 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. Вылеты отменили из-за тумана, сообщает пресс-служба оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».
Из-за тумана и низкой облачности самолеты не могут приземляться в сочинской воздушной гавани.
«Отменено 39 рейсов», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным компании, метеообстановка в районе аэропорта Сочи остается сложной.
Ранее «Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и в обратном направлении 19 и 20 марта, сообщает перевозчик.
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