Сербия может отменить безвизовый режим с Россией. Об этом в эфире Радио Белграда заявил министр по европейской интеграции республики Неманья Старович. По его словам, данное решение обсуждается в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Арзуманов отметил, что это не станет критичным для массового организованного туризма, хотя и затронет узкоспециализированных туроператоров.

«Шенген — это не одна какая‑то конкретная страна, а страны Шенгенского соглашения, и каждая из них выносит своё решение по выдаче визы тому или иному гражданину. Например, те же греки, которые рады, что российские туристы к ним едут, ничего не могут поделать и затягивают сроки рассмотрения. Раньше они выдавали визы в течение двух недель, сейчас рассматривают заявления в течение месяца. Если Сербия вступит в ряд стран Шенгенского соглашения, это не значит, что россиянам будут быстрее выдавать шенгенскую визу: всё зависит от позиции всех стран соглашения. Как представители бизнеса, мы всегда верим в самое лучшее. В политических кругах мы не вращаемся, поэтому не можем знать, чем всё закончится. Даже если Сербия введёт визовый режим, это никак не скажется на массовом организованном туризме. Это может затронуть туроператоров, которые специализируются именно на Сербии, но таких очень мало. Тот турист, который выбирал именно Сербию и хотел ехать туда, будет оформлять визу. В Грецию же до сих пор летают. Если сравнить показатели с прошлым годом, объём вырос более чем на 50%», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что, если в Черногории введут визы для россиян и белорусов, как в странах-кандидатах на вступление в Шенгенскую зону, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию.

