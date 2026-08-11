В Сербии заявили о возможной отмене безвиза с Россией

Сербия может отменить безвизовый режим с Россией. Об этом в эфире Радио Белграда заявил министр по европейской интеграции республики Неманья Старович.

В Совфеде заявили, что отмена безвиза ударит по Черногории, а не по России

По его словам, данное решение обсуждается в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз.

«Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 году», — указал Старович.

Ранее об отмене безвиза с Россией, Белоруссией, Китаем, Саудовской Аравией и Турцией объявили власти Черногории. Гражданам этих стран для въезда в страну с 1 ноября 2026 года потребуется виза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
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