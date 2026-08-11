В Сербии заявили о возможной отмене безвиза с Россией
Сербия может отменить безвизовый режим с Россией. Об этом в эфире Радио Белграда заявил министр по европейской интеграции республики Неманья Старович.
По его словам, данное решение обсуждается в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз.
«Страна намерена выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к 2027 году», — указал Старович.
Ранее об отмене безвиза с Россией, Белоруссией, Китаем, Саудовской Аравией и Турцией объявили власти Черногории. Гражданам этих стран для въезда в страну с 1 ноября 2026 года потребуется виза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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