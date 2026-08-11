В Москве грузовик сбил пиар-директора журнала «Москвичка»

По её словам, Чаковская в настоящее время находится в реанимационном отделении Боткинской больницы. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести, угроз для жизни нет.

«У неё множественные переломы, ушибы внутренних органов... Известно, что сам момент аварии Катя не помнит, её доставила скорая в больницу», - сказала Бердова.

Как пишет Telegram-канал Baza, Чаковскую сбил водитель «Камаза», который скрылся с места ДТП, но был задержан полицией.

Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар рассказала, что сломала ключицу в результате ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

