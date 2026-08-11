Врач объяснил подорожание онкологического лечения
Несмотря на существующие локальные сложности и задержки в финансировании в рамках ОМС, ситуацию нельзя назвать критической, сказал НСН Андрей Пылев.
Врач-онколог Андрей Пылев сказал НСН, что удорожание лечения онкологии обусловлено внедрением современных, зачастую дорогостоящих методик и препаратов, а также осложнениями в логистике.
В 2026 году лечение онкологических заболеваний органов пищеварения в среднем стало на 83% дороже, пишут «Известия». Всё более затратной становится терапия и других онкологических заболеваний. Пылев отметил, что несмотря на существующие локальные сложности и задержки в финансировании в рамках ОМС, ситуацию нельзя назвать критической — проблемы постепенно решаются.
«Не совсем понятна методика подсчёта подорожания. Безусловно, онкологическое лечение дорожает в связи с тем, что появляются новые препараты и новые методики, которые достаточно дорогие. В целом это лечение покрывается существующими тарифами ОМС, но есть определённые сложности и задержки. Я бы не выделял отдельно проблемы пищеварения — это в целом относится к системе оказания онкологической помощи. Но мы всё равно не можем сказать, что ситуация носит угрожающий характер. Сложности на местах есть, но в целом всё решается. Подорожание связано с многофакторной историей, в которую включаются новые режимы лечения, системы и протоколы. Стоимость курса лечения может доходить до нескольких миллионов рублей. Плюс усложнилась логистика доставки этих препаратов», — сказал собеседник НСН.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко сказал в пресс-центре НСН, что почти половину случаев онкологических заболеваний можно предотвратить.
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