В Сербии заявили, что не рассматривают введение виз для граждан РФ

Он отметил, что правительством страны был разработан план действий по выполнению критериев для вступления в Шенгенскую зону, что отвечает интересам Белграда.

По словам министра, сербские власти будут «привержено работать над выполнением всех технических критериев», чтобы при наличие возможности быть готовыми к присоединению к зоне до вступления в Евросоюз.

«Введение виз для граждан РФ не рассматривается», - заключил Старович.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».