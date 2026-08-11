В Сербии заявили, что не рассматривают введение виз для граждан РФ

Сербия не рассматривает введение виз для российских граждан. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр по евроинтеграции республики Неманья Старович.

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Он отметил, что правительством страны был разработан план действий по выполнению критериев для вступления в Шенгенскую зону, что отвечает интересам Белграда.

По словам министра, сербские власти будут «привержено работать над выполнением всех технических критериев», чтобы при наличие возможности быть готовыми к присоединению к зоне до вступления в Евросоюз.

«Введение виз для граждан РФ не рассматривается», - заключил Старович.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что россияне столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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