СМИ: Россия освободила экс-морпеха США Гилмана

Источники агентства утверждают, что Гилман был освобождён по состоянию здоровья и спецрейсом отправлен в США.

По данным Associated Press, американец направляется в госпиталь в штате Техас для медобследования и лечения.

При этом адвокат Гилмана Ирина Бражникова рассказала ТАСС, что о возможном помиловании своего клиента она узнала из СМИ.

«Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», - отметила юрист.

Инцидент с участием Гилмана произошёл в январе 2022 года. Американца в состоянии алкогольного опьянения сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка. Экс-морпеха доставили в отдел полиции Воронежа, где он напал на сотрудника МВД, за что получил 4,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

