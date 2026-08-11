СМИ: Россия освободила экс-морпеха США Гилмана

Российские власти освободили 32-летнего бывшего морпеха США Роберта Гилмана, осуждённого в РФ за насилие в отношении представителя власти. Об этом пишет Reuters.

СМИ: США просили Россию освободить осужденного американца Гилмана

Источники агентства утверждают, что Гилман был освобождён по состоянию здоровья и спецрейсом отправлен в США.

По данным Associated Press, американец направляется в госпиталь в штате Техас для медобследования и лечения.

При этом адвокат Гилмана Ирина Бражникова рассказала ТАСС, что о возможном помиловании своего клиента она узнала из СМИ.

«Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», - отметила юрист.

Инцидент с участием Гилмана произошёл в январе 2022 года. Американца в состоянии алкогольного опьянения сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка. Экс-морпеха доставили в отдел полиции Воронежа, где он напал на сотрудника МВД, за что получил 4,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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