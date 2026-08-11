СМИ: Россия освободила экс-морпеха США Гилмана
Российские власти освободили 32-летнего бывшего морпеха США Роберта Гилмана, осуждённого в РФ за насилие в отношении представителя власти. Об этом пишет Reuters.
Источники агентства утверждают, что Гилман был освобождён по состоянию здоровья и спецрейсом отправлен в США.
По данным Associated Press, американец направляется в госпиталь в штате Техас для медобследования и лечения.
При этом адвокат Гилмана Ирина Бражникова рассказала ТАСС, что о возможном помиловании своего клиента она узнала из СМИ.
«Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», - отметила юрист.
Инцидент с участием Гилмана произошёл в январе 2022 года. Американца в состоянии алкогольного опьянения сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка. Экс-морпеха доставили в отдел полиции Воронежа, где он напал на сотрудника МВД, за что получил 4,5 года колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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