Трамп выступил против отставки Инфантино с поста президента ФИФА
Президент США Дональд Трамп выступил против отставки Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает RT.
По его словам, даже само рассмотрение возможности замены Инфантино было бы ошибкой.
«Он невероятен, ведь он только что руководил самым успешным чемпионатом мира по футболу за всю историю», - сказал глава Белого дома.
Американский лидер добавил, что в случае ухода Инфантино мундиалей «никогда больше не будет успешным и не принесёт прибыли».
Ранее вокруг Инфантино разгорелся скандал, связанный с тем, что во время работы в УЕФА он якобы помогал продвигаться по карьерной лестницей своей любовнице. Также его критиковали за желание продать права на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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