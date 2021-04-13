Пролетели. Коронавирус оставил полмиллиона россиян без Турции на майские

Вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в Турции превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что самое значительное количество завезенных в Россию мутировавших штаммов COVID-19 – британском и южноафриканском - приходится именно на Турцию, а привозят вирус в Россию из нее в основном туристы.

Как сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 532 тысяч россиян на 32 млрд рублей.

Впрочем, на майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России, рассказал в эфире НСН советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

По его словам, путешествия за границу пока ограничены небольшим списком стран, которые готовы принимать россиян. Турция и Танзания, соответственно, были в списке самых популярных зарубежных направлений наряду с ОАЭ, Мальдивами и Кубой.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что и самим гражданам надо иметь голову на плечах. По его словам, за границу на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался.

«Иначе за рубежом можно поймать новый штамм и привезти в Россию всем на радость. Или заболеть обычным штаммом, который здесь есть. Даже те, кто остаются в России, должны ограничить круг общения на майские праздники, общаться в кругу семьи», - сказал он.

Впрочем, с решением российских властей не вполне согласен экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он рассказал, что запрещать перелеты в Турцию не нужно, так как потребность в деловых поездках никуда не денется, однако от отдыха за рубежом посоветовал воздержаться.

