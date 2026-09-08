Во Владимире из музея за секунды украли ложку писателя Ерофеева

Музей ложки во Владимире стал жертвой дерзкого похитителя, который вынес из экспозиции столовый прибор, принадлежавший писателю Венедикту Ерофееву. Директор учреждения Татьяна Пикунова в беседе с РЕН ТВ рассказала, что пропажу обнаружили только спустя несколько дней благодаря вниманию студентов.

Экспозиция представляет собой собрание мини-витрин, выполненных в виде книжных переплетов, где ложки крепились к коробкам проволокой и накрывались защитным стеклом. По словам директора, преступнику потребовалось всего несколько секунд, чтобы отодвинуть паз, срезать крепление и спрятать ложку в рукав.