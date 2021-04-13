Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции близок к максимальному

По имеющимся сведениям, в Турции заболело 54 562 человек. В четверг 8 апреля был побит антирекорд за все время пандемии, был зарегистрирован 55 941 случай. В пятницу и субботу выявили 55 791 и 52 676 заболевших, что также является одним из самых больших приростов заболеваемости.

Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня.

