Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции близок к максимальному

В Турции зафиксирован близкий к рекордному показателю прирост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий минздрав.

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По имеющимся сведениям, в Турции заболело 54 562 человек. В четверг 8 апреля был побит антирекорд за все время пандемии, был зарегистрирован 55 941 случай. В пятницу и субботу выявили 55 791 и 52 676 заболевших, что также является одним из самых больших приростов заболеваемости.

Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца: с 15 апреля по 1 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияТурция
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