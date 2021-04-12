Вирусолог назвал условие для поездок за границу
Вирусолог Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что за границу на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался.
«Иначе за рубежом можно поймать новый штамм и привезти в Россию всем на радость. Или заболеть обычным штаммом, который здесь есть. Даже те, кто остаются в России, должны ограничить круг общения на майские праздники, общаться в кругу семьи», - сказал он.
Аграновский также отметил, что пока рано отказываться от ношения масок.
«Стоит пока продолжать носить маски. Без фанатизма, но с умом. Голова на плечах – лучшая защита, она сильнее, чем маска. Я не преувеличиваю значение этой меры. Она имеет и психологическое значение. Если маску человек носит, значит, он не будет с кем-то «ноздря в ноздрю» общаться. Он помнит, что происходит, и напоминает другим. А ситуация еще не разрешилась», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от путевок в Турцию, где растет количество заболевших COVID-19. Число аннулированных путевок поднялось в десятки раз.
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