Вирусолог назвал условие для поездок за границу

Вирусолог Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что за границу на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался.

«Иначе за рубежом можно поймать новый штамм и привезти в Россию всем на радость. Или заболеть обычным штаммом, который здесь есть. Даже те, кто остаются в России, должны ограничить круг общения на майские праздники, общаться в кругу семьи», - сказал он.

Ковидные тучи над Турцией. От этого проиграют все?

Аграновский также отметил, что пока рано отказываться от ношения масок.

«Стоит пока продолжать носить маски. Без фанатизма, но с умом. Голова на плечах – лучшая защита, она сильнее, чем маска. Я не преувеличиваю значение этой меры. Она имеет и психологическое значение. Если маску человек носит, значит, он не будет с кем-то «ноздря в ноздрю» общаться. Он помнит, что происходит, и напоминает другим. А ситуация еще не разрешилась», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что россияне массово отказываются от путевок в Турцию, где растет количество заболевших COVID-19. Число аннулированных путевок поднялось в десятки раз.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТуризмКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры