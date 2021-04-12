Вирусолог назвал условие для поездок за границу

Вирусолог Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что за границу на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался.

«Иначе за рубежом можно поймать новый штамм и привезти в Россию всем на радость. Или заболеть обычным штаммом, который здесь есть. Даже те, кто остаются в России, должны ограничить круг общения на майские праздники, общаться в кругу семьи», - сказал он.