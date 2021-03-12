На майские со скидкой. Куда поедут россияне

Он напомнил, что путешествия за границу пока ограничены небольшим списком стран, которые готовы принимать россиян. «Бронирование, как правило, происходит ближе к вылету, за месяц. Спрогнозировать точный объем крайне сложный. Майские праздники можно частично совместить с отпуском, по России можно будет поехать с кешбэком 20%, так что будут востребованы как короткие туры, на два-три дня, так и более продолжительные, семь-десять-четырнадцать дней», - добавил эксперт.

Ранее Дмитрий Горин рассказал, что от туристов в тех странах, где открыто авиасообщение с Россией, потребуют подтверждение отсутствия коронавируса.

