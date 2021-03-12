На майские со скидкой. Куда поедут россияне

Советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что на майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России.



На майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России, рассказал в эфире НСН советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

«До 31 марта продолжаются акции раннего бронирования, поэтому можно купить путешествия и на майские праздники, и на лето со скидкой от 10 до 40 процентов. В топе популярности - путешествия по России. Среди зарубежных направлений – Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания, Занзибар. А также открылись Сейшелы со 2 апреля. Больше всего предложений путешествия по России. Это и Крым, Краснодарский край, маршруты по Золотому кольцу, Серебряному ожерелью», - перечислил Горин.

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Он напомнил, что путешествия за границу пока ограничены небольшим списком стран, которые готовы принимать россиян. «Бронирование, как правило, происходит ближе к вылету, за месяц. Спрогнозировать точный объем крайне сложный. Майские праздники можно частично совместить с отпуском, по России можно будет поехать с кешбэком 20%, так что будут востребованы как короткие туры, на два-три дня, так и более продолжительные, семь-десять-четырнадцать дней», - добавил эксперт.

Ранее Дмитрий Горин рассказал, что от туристов в тех странах, где открыто авиасообщение с Россией, потребуют подтверждение отсутствия коронавируса.

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ФОТО: НСН
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