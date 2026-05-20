Эколог заверил, что разлив нефтепродуктов не сорвет сезон в Анапе и Туапсе
Уже сегодня можно безопасно отдохнуть в Анапе, отели забронированы на 40%, что касается Туапсе, там активно работают волонтеры, повторных выбросов не было почти месяц, сказал НСН Роман Пукалов.
Ликвидация разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае идет полным ходом, в частности, в Анапе уже можно безопасно отдохнуть. Об этом НСН заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
Глава МЧС России Александр Куренков в ходе координационного совещания указал на важность своевременного открытия курортного сезона на всем черноморском побережье Краснодарского края, сообщило агентство ТАСС. Министр проверил ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за атак украинских дронов в Туапсе. По мнению Пукалова, последствия катастрофы удастся ликвидировать к началу курортного сезона.
«У меня оптимистичный настрой в отношении курортного сезона в Туапсе грядущим летом. В сильный дождь в двадцатых числах апреля в море попала часть нефтепродуктов, но в основном они остались поблизости от устья реки Туапсе на центральном городском пляже. Работники порта и спасатели убрали их меньше, чем за 10 дней. Отдельные пятна нефтепродуктов ушли в открытое море, их выбросило на берег в окрестностях Туапсе. Замазученную гальку собирают в мешки специалисты МЧС России и “Кубань-Спаса”. Затем ее вывозят самосвалами. Также вместе со спасателями работают волонтеры между поселком Тюменский и населенным пунктом Небуг, где на берегу остаются пятна нефтепродуктов. Повторных выбросов не было почти месяц. На майские праздники здесь трудилось свыше 100 волонтеров вместе с сотрудниками “Кубань-Спаса”. В конце апреля сообщалось о локальных выбросах нефтепродуктов возле поселка Новомихайловский, Ольгинки, санатория «Южный», села Дедеркой, скалы Киселева и Приморского пляжа Туапсе, но сюда спокойно заехала техника для уборки. Воздух и море сейчас чистые, деликатную уборку можно завершить за считанные недели», — сказал Пукалов.
Собеседник НСН добавил, что сейчас неприятный запах ощущается только непосредственно в эпицентре взрыва.
«Надеюсь, что глава МЧС не обнаружил при облете акватории в районе Туапсе пятен нефтепродуктов. Массовых выбросов, которые перекроют возможность проведения курортного сезона в этом году в Туапсе, точно не будет. Косвенным признаком отсутствия нефтепродуктов в море является отсутствие запачканных водоплавающих птиц за последнюю неделю в штабах помощи птицам. Всего за месяц отловили около 70 особей, что немного по сравнению с тем, что было в Анапе год назад. В Туапсинском округе самое чистое побережье сейчас за горой Кадош, которая прикрыла от нефтяных пятен село Агой, там просто рай на пляже. В городе Туапсе, непосредственно в эпицентре бывшего пожара, запах, конечно, неприятный, пахнет горелым. Но в других районах города его не чувствуется», — подчеркнул эколог.
Что же касается Анапы, уже сейчас там отдыхать абсолютно безопасно, заверил Пукалов.
«Совершенно точно можно безопасно отдохнуть в Анапе в этом году. Отдыхающих там немного, все думают, что там мазут, хотя его давно нет. Пока в Анапе занято только 40% от объема бронирования, но, думаю, до начала сезона свободных мест не останется. Проблемы, связанные с разливом мазута в декабре 2024 года, успешно решены. Сейчас завершается процесс завоза нового песка на пляжи Анапы. Особо охраняемые территории решено не трогать, это совершенно верное решение. Если где-то там и есть погребенный мазут, то его объемы невелики. Воздух же в Анапе был и остается абсолютно чистым, он совершенно безвреден, даже содержит полезные фитонциды, вода в море также чистая. Единственная новая утечка нефтепродуктов с танкера после атаки БПЛА была зафиксирована в акватории напротив Анапы 10 апреля, но спустя полчаса после появления пятен нефтепродуктов там уже работали спасатели. За два-три дня была выполнена основная черновая уборка. Напомню, что в воде нефтепродукты не растворяются — тяжелые фракции утонут на дне, легкие фракции испарятся, а фракции, равные по плотности морской воде, подхватило и унесло основным черноморским течением далеко от берегов Анапы», — подытожил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что основные курортные поселки рядом с Туапсе не загрязнены, туроператоры следят за ситуацией накануне летнего пика турпотока. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
