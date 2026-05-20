Более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются за психологической и психотерапевтической помощью, заявил министр здравоохранения России Михаил. По словам чиновника, растущий спрос требует расширения доступности таких услуг. Однако Жавнеров подчеркивает, что проблема кроется не в кадровом потенциале, а в подходах к работе.

«Фундаментальная проблема заключается в том, что все специалисты работают, как сборная солянка. И они пытаются работать с разными психологическими проблемами людей. У нас нехватка именно узкоспециализированных психологов, которые работают с какими-то отдельными направлениями. И другой момент заключается в том, что люди до сих пор работают консультациями. Специалисты продают свое время, консультации, они не продают результат, и у них нет задачи решить проблему человека. У специалиста есть задача, чтобы человек продолжал ходить к нему на консультации. То есть вы тратите 1% времени — час в неделю — на общение со специалистом, чтобы эту проблему решить. Терапия в таком случае очень много потребует времени. И получается конфликт интересов, потому что есть система, в которой все специалисты функционируют. И поэтому всегда будут сложности с выбором специалистов, сложности в оценке результатов. Люди просто не понимают, помогает им это или нет, просто потому что они не успевают получить какие-то ощутимые изменения. Мы имеем просто тысячи различных психологических техник, которые теоретически должны работать, но на практике не дают никакого результата. И все это как раз, я считаю, потому что нет структуры, при которой они заинтересованы в изменениях и улучшении жизни человека», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в отличии от психиатров и психотерапевтов, которые считаются медицинскими специальностями и более строго контролируются, сфера психологии крайне слабо отрегулирована.

«Любой может назвать себя психологом просто потому, что так захотел. Нет никаких нормативов, которые регулировали бы эту деятельность. И диплом психолога, к сожалению, в том числе, не показатель, что человек квалифицированный. Есть люди, у которых имеется высшее психологическое образование, но у них отсутствует практика психологической работы, либо она очень маленькая. Допустим, есть один специалист, который 10 лет работает психологом, но не имеет диплома, но постоянно консультирует, и дает людям результат. А другой специалист с 10-летним дипломом психолога не даст такой результат, потому что у него нет опыта. И в этом плане вопрос квалификации получается еще более сложный. Если мы начнем регулировать эти вещи, то получится, что мы дадим дорогу тем, кто имеет образование, но при этом закроем дорогу тем, кто дает результат. Здесь много есть проблем, которые цепляются одна за другую. В итоге все решают клиенты. Вопрос здесь, скорее, в том, что людям с психологическими проблемами нужно научиться выбирать специалистов не на основе их квалификации, а на основе их способности решать проблемы. Но вот способ доказать, что человек способен решать эти проблемы, пока, наверное, нет. Люди просто должны перебирать специалистов, пока не найдут того, который им дает улучшение», — резюмировал Жавнеров.

Ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с НСН заявил, что в обществе повысилась тревожность, поэтому сегодня почти каждый второй нуждается в психологической помощи.

