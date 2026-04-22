Собеседник НСН добавил, что в индустрии в целом наблюдается глобальный тренд на более активный и познавательный туризм.

«Этот период, когда мы добрались до пляжа и легли, и нас оттуда не оттащишь, период пляжа, моря и бассейна — это уже в прошлом. Сейчас людей больше интересует именно познание, общение, другие культуры, другие города, другие местности интересные. Если раньше были только Байкал, Алтай и Камчатка, то сейчас люди ездят и в Подмосковье, и по третьему кругу по Золотому кольцу, и пользуются популярностью Северный Кавказ, Осетия, Дагестан. То есть уже по мейнстриму народ наездился, и пользуется популярностью то, что называется «авторское кино»: нестандартные маршруты, где много чего интересного, неоткрытого. Ощущение первооткрывателя, давно пропавшее у нас уже — вот что нравится людям», — пояснил Арутюнов.

Ранее коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус также сообщал НСН о том, что российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки». Он рассказал о всплеске интереса к «кинотуризму», когда поездка включает экскурсии по локациям из известных фильмов и сериалов.

