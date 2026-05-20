Трамп объяснил провал США с созданием собственного ледокола

США не смогли создать собственный ледокол, тогда как у России их насчитывается 48 единиц. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.

Трамп пояснил, что американская разработка оказалась слишком тяжёлой в носовой части, что противоречит принципу работы ледокола, который должен обрушиваться на лёд сверху. Он признал, что эта ошибка продемонстрировала недостаточное понимание технологии в США, сообщает РИА Новости.

Для решения проблемы президент обратился к Финляндии. По его словам, в ближайшее время США получат 11 ледоколов, часть из которых построят на финской территории, а часть – в верфях Соединённых Штатов.

Трамп также заявил о намерении нарастить численность ледокольного флота страны в сжатые сроки. Он подчеркнул, что в течение короткого периода времени США будут располагать как минимум 55 ледоколами.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что за игрой в гольф с коллегой из Финляндии Александром Стуббом обсудил строительство и покупку ледоколов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
