Россиянам необходимо проверять все строчки загранпаспортов сразу при получении, чтобы не рисковать потерять отпуск, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.



Россияне массово лишаются отдыха за границей из-за ошибки с наползанием текста в загранпаспорте. В начале сентября россиянам начали выдавать загранпаспорта с дефектом — текст наползал на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из-за этого туристов не выпускали за границу, особенно в Турцию, ОАЭ и Таиланд. Многие потеряли путёвки, хотя некоторые туроператоры заранее предупреждали о проблеме. Ошибка чаще встречалась в пятилетних паспортах, сообщил ряд Telegram-каналов. Арутюнов подчеркнул, что большинство таких проблем можно разрешить сразу же.