Проблемы с загранпаспортами объяснили невнимательностью россиян
Многие люди не проверяют свои загранпаспорта при получении, а потом страдают, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
Россиянам необходимо проверять все строчки загранпаспортов сразу при получении, чтобы не рисковать потерять отпуск, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.
Россияне массово лишаются отдыха за границей из-за ошибки с наползанием текста в загранпаспорте. В начале сентября россиянам начали выдавать загранпаспорта с дефектом — текст наползал на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи». Из-за этого туристов не выпускали за границу, особенно в Турцию, ОАЭ и Таиланд. Многие потеряли путёвки, хотя некоторые туроператоры заранее предупреждали о проблеме. Ошибка чаще встречалась в пятилетних паспортах, сообщил ряд Telegram-каналов. Арутюнов подчеркнул, что большинство таких проблем можно разрешить сразу же.
«Я хочу сказать, что надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте. Отделения, которые выдают документы, понимают, что, если вдруг в них ошибка, то им же и переделывать их заново. Никто не заинтересован в этом. Наши люди часто могут относиться к этому по принципу: “Ну дали и дали, значит все нормально”. Все надо перепроверять. Если обнаружили ошибки позже, то жаловаться исключительно в ту организацию, которая ответственна за выдачу паспортов. Я знаю случаи, когда у людей была неправильно написана фамилия, не те буквы, и они выигрывали дела в судах. Органы внутренних дел даже могут компенсировать стоимость пропавшего перелета, если людей не пустили на рейс из-за паспорта», — указал он.
Ранее Арутюнов объяснил НСН, как получить визу в европейские страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
- «В столицы не бегут»: Как молодежь развивает театр на Дальнем Востоке
- Силуанов: Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию на 1%
- Проблемы с загранпаспортами объяснили невнимательностью россиян
- «Не хватает €44 млрд»: Отставка Лекорню приблизила уход Макрона с поста президента
- В РПЦ рассказали, что поможет сохранить брак
- В Кремле приветствуют заявление Трампа по ДСНВ
- Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть «мускулистым»
- «Зрителя надо расшевелить!»: Премьер Большого театра о проекте Ballet Triptych
- ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru