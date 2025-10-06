Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года

Средняя страховая пенсия на конец 2026 года превысит 27 тысяч рублей. Об этом в Совете Федерации заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Зависящие от соцпенсий выплаты могут проиндексировать на 14,8% в 2026 году

В рамках рассмотрения проект федерального бюджета он напомнил, что страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, и «это повышение объединит две индексации».

«Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей», - уточнил министр.

Ранее Силуанов заявил, что социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:БюджетМинфин РФАнтон СилуановПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры