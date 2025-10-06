«Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии
Беспорядки и иррациональные заявления сторонников Саакашвили отпугнули избирателей от оппозиции, при этом Грузия не будет спешить в союзы с Россией, сказал в эфире НСН Петр Мамрадзе.
Противники правящей партии в Грузии провалили выборы, поскольку скомпрометировали себя пропагандой на ТВ и обвинениями властей в пророссийской политике, объяснил в интервью НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
В Грузии 4 октября прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 80% голосов избирателей. Оппозиция устроила в Тбилиси беспорядки, в ходе которых забросали камнями резиденцию президента. Пятерых лидеров оппозиции обвинили в попытке свержения власти. По словам Мамрадзе, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили сами отпугнули от себя избирателей.
«С момента парламентских выборов прошлого года, когда начался штурм зданий, жгли полицию, Бог знает что творилось, продолжались подобные действия и совершенно иррациональные, оторванные от реальности заявления представителей нацдвижения Саакашвили, которое разбежалось на несколько партий. Они своими действиями дискредитировали себя полностью – и в Тбилиси, и в регионах. Чем больше пропагандистски работало телевидение, тем лучше было правящей партии, поскольку получилась самоиллюстрация, они добились обратного эффекта. Эти две партии, которые решили принимать участие в выборах, в 25 регионах не сумели даже кандидатуру выставить, все им отказали. И вот вам результат, они свалились в яму», - пояснил эксперт.
При этом он высказал мнение, что Грузия не будет вступать в какие-то региональные союзы с Россией, например в ЕАЭС.
«Власти остаются под мощным давлением. Телевидение работает, его никто не закрывал, это называется полная свобода слова. Звучат постоянные обвинения, что власть у нас пророссийская. Любое заявление властей рассматривается, как кремлевский приказ. В этом отношении надо быть осторожными. Хотя ситуация меняется, по сравнению с 2019-м годом, когда после слов Иванишвили о перспективах вступления в Евразийский союз начался шквал обвинений в предательстве», - заключил собеседник НСН.
Партия «Грузинская мечта», выступающая против евроинтеграции страны, одержала победу на парламентских выборах 2024 года. Представляющей ее мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал события 4 октября попыткой госпереворота. Со своей стороны, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил представителей ЕС в поддержке попытки свержения власти в его стране, а сторонников Саакашвили – в попятке устроить «майдан», отмечает «Радиоточка НСН».
