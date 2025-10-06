«Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии

Противники правящей партии в Грузии провалили выборы, поскольку скомпрометировали себя пропагандой на ТВ и обвинениями властей в пророссийской политике, объяснил в интервью НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.

В Грузии 4 октября прошли выборы в органы местного самоуправления, на которых правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 80% голосов избирателей. Оппозиция устроила в Тбилиси беспорядки, в ходе которых забросали камнями резиденцию президента. Пятерых лидеров оппозиции обвинили в попытке свержения власти. По словам Мамрадзе, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили сами отпугнули от себя избирателей.