В РСТ объяснили, в каких случаях загранпаспорт признается недействительным

Любые дефекты загранпаспорта - ключевого документа для пересечения границы - могут стать причиной для отказа во въезде в другое государство. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на генерального директора туристической компании VCP Travel Михаила Абасова.

Как отметил эксперт, вопрос дефектных документов особенно актуален в высокий сезон. Из-за проблем с паспортом турист может потерять деньги за оплаченное путешествие.

«Документ признается недействительным при наличии физических повреждений: разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов, технических дефектов: нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати», - подчеркнули в РСТ.

Кроме того, паспорт недействителен в случае утери, изменения данных владельца, истечения срока действия. Наиболее опасны технические дефекты документа, они грозят проблемами на границе и при заселении в отели.

Гражданину с недействительным загранпаспортом могут запретить выезд за границу, отказать в предоставлении консульских услуг, также возможны проблемы с въездом в другие страны. Абасов рекомендовал путешественникам тщательно проверять документы перед поездкой и в случае обнаружения дефектов обратиться в МВД.

Между тем сервис по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» выяснил, что у 47% россиян нет действующего загранпаспорта.

