Психолог Хорс заявил, что привычка материться может указывать на психопатию
Привычка постоянно материться может выдавать психопатию. Об этом сайту aif.ru заявил кандидат психологических наук Михаил Хорс.
По его словам, люди, использующие нецензурную брань в среде, где это не принято, являются «социофобами с пониженным уровнем эмпатии», которым безразлично то, что «чувствуют и думают окружающие».
«Для них характерен высокий уровень эгоизма, вплоть до самолюбования, презрение к социальным нормам, это всё признаки психопатической личности, социофобии», - указал он.
Хорс добавил, что человек, которому свойственна эмпатия в такой ситуации, наоборот, будет исправляться и перестанет материться.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что матерящиеся россияне «обливают себя грязью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
- Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты
- «Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии
- «Стероидная» ипотека: Льготные программы вызвали дисбаланс на рынке жилья
- Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования
- СВР предупредила, что Великобритания готовит новую антироссийскую провокацию
- Психолог Хорс заявил, что привычка материться может указывать на психопатию
- Песков: Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами в Европе
- Сценарист «Лихих» ждет опросы Минкульта по кино в игровой форме
- Нобелевскую премию по медицине присудили за повышение эффективности лечения рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru