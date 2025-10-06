Психолог Хорс заявил, что привычка материться может указывать на психопатию

По его словам, люди, использующие нецензурную брань в среде, где это не принято, являются «социофобами с пониженным уровнем эмпатии», которым безразлично то, что «чувствуют и думают окружающие».

«Для них характерен высокий уровень эгоизма, вплоть до самолюбования, презрение к социальным нормам, это всё признаки психопатической личности, социофобии», - указал он.

Хорс добавил, что человек, которому свойственна эмпатия в такой ситуации, наоборот, будет исправляться и перестанет материться.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что матерящиеся россияне «обливают себя грязью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

