Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета

Премия была присуждена учёным «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности». Речь идёт об исследованиях молекулярно-клеточного механизма, который играет важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.

Отмечается, что работа Брунков, Рамсделла и Сакагучи сделает возможным излечение аутоиммунных заболеваний, а также позволит повысить эффективность лечения рака и предотвратить осложнения после трансплантации стволовых клеток.

Ранее Нобелевскую премию 2024 года по медицине присудили американским учёным Виктору Эмбросу и Гэрри Равкану - за открытие регулирующих работу генов молекул микроРНК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

