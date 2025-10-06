Нобелевскую премию по медицине присудили за исследования иммунитета
Учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию 2025 года по медицине и физиологии. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
Премия была присуждена учёным «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности». Речь идёт об исследованиях молекулярно-клеточного механизма, который играет важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.
Отмечается, что работа Брунков, Рамсделла и Сакагучи сделает возможным излечение аутоиммунных заболеваний, а также позволит повысить эффективность лечения рака и предотвратить осложнения после трансплантации стволовых клеток.
Ранее Нобелевскую премию 2024 года по медицине присудили американским учёным Виктору Эмбросу и Гэрри Равкану - за открытие регулирующих работу генов молекул микроРНК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
