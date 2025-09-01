«Сегодня россиянам выдают визы только страны южного Средиземноморья, на них можно рассчитывать – Франция, Италия, Греция, Испания. Еще Венгрия к этому присоединяется, но желающих получить венгерскую визу меньше. В Великобританию тоже не так сложно получить визу, просто занимает немного больше времени. Улучшений ждем в диалоге при посредничестве Трампа. Европа начинает понимать, что сама себе все запретила, уменьшила туристический поток. Поэтому начинают звучать здравые мысли, как в Бельгии, но пока страны боятся принимать официальные решения. Ждем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», - отметил он.

По его словам, сегодня визу можно сделать и самостоятельно, агентства иногда берут двойную плату.

«Сегодня визы можно сделать и самостоятельно через посольства, агентства просто помогают вам правильно оформить все документы. Документов стало много, можно допустить техническую ошибку, которая повлияет на результат. Сама виза подорожала, стоит уже больше 120 евро, агентства берут себе какой-то процент, иногда двойную плату. В среднем вся процедура может обойтись в 25 тысяч рублей и выше, включая консульский сбор. При этом никто не гарантирует, какой срок будет у визы», - добавил собеседник НСН.

Для подачи документов на шенгенскую визу надо подготовить все справки и иметь минимум 300 тысяч рублей на банковском счету на человека, попытки схитрить или обмануть не помогут, а только приведут к отказу, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе НСН.

