Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты
6 октября 202514:47
Внутренний российский рынок полностью обеспечен продуктами питания. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что «значительных скачков цен мы не отмечаем».
«С учётом этого продолжается развитие аграрного экспорта», - добавил вице-премьер.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
