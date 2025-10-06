Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты

Внутренний российский рынок полностью обеспечен продуктами питания. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что «значительных скачков цен мы не отмечаем».

«С учётом этого продолжается развитие аграрного экспорта», - добавил вице-премьер.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести на всей территории России талоны на еду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Цены На ПродуктыПродуктыСельское Хозяйство

