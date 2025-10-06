Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования

В ходе парламентских слушаний по бюджету на 2026 год она указала, что работодатели, в среднем по стране, платят за своих сотрудников медстраховку в размере 45 тысяч рублей в год. Однако поступившие в ФОМС деньги расходуются и на безработных.

По её словам, в Москве 700 тысяч неработающих, которые «могут два месяца поработать, чтобы заработать» эту сумму и «заплатить среднюю страховку в год».

«45 тысяч, коллеги... Давайте отработаем... Здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», - указала Матвиенко, поручив профильному комитету Совфеда по соцполитике проработать эту идею.

Она добавила, что вопросов нет к «пенсионерам, детям, инвалидам, людям с ограниченным здоровьем», а неработющие молодые и здоровые люди - это «либо теневая занятость, либо просто не хотят работать».

Ранее Матвиенко заявила, что контроль за репродуктивным здоровьем в РФ должен быть не только у женщин, но и у мужчин, поэтому нужно создавать «мужские консультации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

