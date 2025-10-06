Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования
С трудоспособных неработающих россиян следует взимать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
В ходе парламентских слушаний по бюджету на 2026 год она указала, что работодатели, в среднем по стране, платят за своих сотрудников медстраховку в размере 45 тысяч рублей в год. Однако поступившие в ФОМС деньги расходуются и на безработных.
По её словам, в Москве 700 тысяч неработающих, которые «могут два месяца поработать, чтобы заработать» эту сумму и «заплатить среднюю страховку в год».
«45 тысяч, коллеги... Давайте отработаем... Здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», - указала Матвиенко, поручив профильному комитету Совфеда по соцполитике проработать эту идею.
Она добавила, что вопросов нет к «пенсионерам, детям, инвалидам, людям с ограниченным здоровьем», а неработющие молодые и здоровые люди - это «либо теневая занятость, либо просто не хотят работать».
Ранее Матвиенко заявила, что контроль за репродуктивным здоровьем в РФ должен быть не только у женщин, но и у мужчин, поэтому нужно создавать «мужские консультации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
- Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты
- «Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии
- «Стероидная» ипотека: Льготные программы вызвали дисбаланс на рынке жилья
- Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования
- СВР предупредила, что Великобритания готовит новую антироссийскую провокацию
- Психолог Хорс заявил, что привычка материться может указывать на психопатию
- Песков: Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами в Европе
- Сценарист «Лихих» ждет опросы Минкульта по кино в игровой форме
- Нобелевскую премию по медицине присудили за повышение эффективности лечения рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru