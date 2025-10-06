Отмечается, что согласно замыслу британцев, в одном из европейских портов группа россиян, воюющих на стороне Украины, должна атаковать один из украинских военных кораблей или иностранное гражданское судно.

Затем планируется объявить, что террористы действовали по «заданию Москвы».

«Участники группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что Европа может оккупировать Молдавию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

