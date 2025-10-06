Песков: Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами в Европе
В Европе много политиков, склонных во всем винить Россию. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя заявления руководителей стран ЕС, связывающих необычные полёты беспилотников с Россией, он назвал эти обвинения безосновательными и огульными.
«Так к этим объявлениям мы и относимся», — заключил представитель Кремля.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Германии, местные СМИ будут использовать для разжигания неприязни и агрессии по отношению к России.
