Песков: Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами в Европе

В Европе много политиков, склонных во всем винить Россию. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Захарова высмеяла Мерца, заявившего о «связи» России с БПЛА в Германии

Комментируя заявления руководителей стран ЕС, связывающих необычные полёты беспилотников с Россией, он назвал эти обвинения безосновательными и огульными.

«Так к этим объявлениям мы и относимся», — заключил представитель Кремля.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Германии, местные СМИ будут использовать для разжигания неприязни и агрессии по отношению к России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияДмитрий ПесковБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры